شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يشيد بحوار السيدة انتصار السيسى: حديث صادق من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن شكرها الشديد للسيدة انتصار السيسي ، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بعد حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر :"كل التقدير والاحترام للسيدة انتصار السيسى ، حرم السيد رئيس الجمهورية شكرا على حوار صادق من القلب سيدة مصرية عظيمة ... وقفت في لحظات فارقة وقفة لن ينساها التاريخ.. المعدن الاصيل".



مايا مرسي عبر تويتر

وكشفت السيدة انتصار السيسى، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، أن أسرة الرئيس كانت تقيم حى الجمالية، ونحن كنا نعيش فى شارع الجيش.. وكلنا من الأحياء الشعبية حيث الأصول والمحبة والجيرة ، وعن دبلة الخطوبة، قالت حرم الرئيس السيسي، :"لازلت ارتدى نفس الدبلة.. والرئيس يرتدى خاتما بدلًا من الدبلة حصل عليه من والده فقد كان لديه محلات في الخان وكان هناك محلات فضة كثيرة .. واختار له خاتم جميل"..

وعن الغناء، أضافت حرم الرئيس السيسي،أنها تفضل سماع السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة، وتابعت:" وفايزة أحمد لها غلاوة خاصة.. وأغانى أم كلثوم جميعها عظيمة، ودائماً ما كانت الأسرة الكبيرة تلتف حول أغانيها".

وعن المقرئ الذى تفضل الاستماع له، قالت السيدة انتصار السيسى ، إن مصر بها كثيرين مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والحصرى والطبلاوى والمنشاوى، وتابعت: "جميعهم أفاضل وأصواتهم جميلة جداً والعالم العربى كله بيسمعهم..أحب الحصرى فى الآذان".

كما أشادت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، باللاعب المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى ، مشيرة الى أن محمد صلاح قصة كفاح كبيرة، وما وصل له لم يأت في يوم وليلة ، قائلة، "أكيد محمد صلاح مر بأيام وخطوات صعبة، وهو نموذج يحتذى به ، مؤكدة أن محمد صلاح فخر للجميع، وعلى الجميع التعلم منه .