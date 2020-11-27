شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى عن 30 يونيو: اليوم إللى فرح فيه الناس كلها كان أصعب يوم فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت السيدة انتصار السيسى، عن ذكرياتها مع ثورة 30 يونيو، قائلة: "كنت بين حاجتين الفرحة لمصر والخوف على أسرتى، فهو كان يوم صعب وفى مشاعر متلخبطة".

وتابعت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": قائلة: "يوم 30 يونيو اليوم إللى فرح فيه الناس كلها كان أصعب يوم فى حياتى".

وكانت قد أشادت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدولى المصرى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى.

وقالت حرم الرئيس السيسى: محمد صلاح قصة كفاح، وما وصل له لم يأت فى يوم وليلة، وأكيد أنه مر بأيام وخطوات صعبة"، موضحة أن صلاح نموذج يحتذى به قائلة: "محمد صلاح فخر للجميع، وعلى الجميع التعلم منه، وأن يروا إلى كيف وصل لذلك وأن النجاح ليس سريعاً، وأن يتعلموا منه الكثير".



الإعلامية إسعاد يونس



السيدة انتصار السيسى فى حوار خاص لإسعاد يونس



حرم الرئيس السيسى تروى قصة زواجهما



حرم الرئيس السيسى فى أول حوار



حرم الرئيس السيسى فى حوار مع الإعلامية إسعاد يونس



حرم الرئيس السيسى



حرم الرئيس



حوار السيدة انتصار السيسى مع إسعاد يونس