شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة بعد حديث السيدة انتصار السيسى عن كتابها: مفاجأة جميلة ورائعة لم أتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، عن سعادتها لذكر السيدة انتصار السيسى كتابها "بدون سابق إنذار" خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، موضحة أنها لم تكن تتوقع على الإطلاق بأن تتكرم بالحديث عن كتابها الذى قرأته.

وكتبت أنيسة حسونة، عبر حسابها بموقع تويتر:"خلال حديث السيدة إنتصار السيسي حرم سيادة الرئيس مع إسعاد يونس ذكرت كتابي بدون سابق إنذار وكانت مفاجأة جميلة ورائعة لم أتوقعها علي الاطلاق بأن تتكرم بالحديث عن كتابي الذي قرأته وأشكرها من كل قلبي علي لفتتها الكريمة في خلال حديثها الجميل الذي تابعه ملايين المصريين".



أنيسة حسونة عبر تويتر

يشار إلى أن الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، قالت إنها شاهدت لقاء السيدة انتصار السيسي مع الإعلامية إسعاد يونس مثل الكثير من المصريين، وكنت سعيدة للغابة.

وحول ذكر السيدة انتصار السيسي أن كتابها دون سابق إنذار وأنه يجسد قوة المرأة في مواجهة المرض، قالت أنيسة حسونة في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، "مفاجأة رائعة بالنسبة لى، ولم تخطر على بالى على الإطلاق وأن كتابي موجود في الحلقة ضمن كتب مهمة، والمفاجأة جعلتني أبتسم ابتسامة كبيرة ، ومعنوياتي ارتفعت ولسه بحارب المرض للمرة الثالثة وكنت سعيدة جدا.