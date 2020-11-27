شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرا للسيدة انتصار السيسى" تريند بتويتر.. ومغردون: مثال يُحتذى به للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المصريون بحوار السيدة انتصار السيسى مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث تصدر هاشتاجات "شكرا للسيدة انتصار السيسى" ، و"شكرا سيدة مصر الأولى" عبر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وجهوا من خلاله التحية إليها مشيرين بأنها نموذجا يحتذى به للمرأة المصرية.



شكرا للسيدة انتصار السيسى هاشتاج

شاركت آلاف التغريدات لتعليقات المصريين حول حوار السيدة انتصار السيسى مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث كتب أحد المغردين:" كل الاحترام والتقدير للسيدة الأولى السيدة انتصار مثال يحتذى به للمرآه المصرية"، وغرد خالد:" كل الاحترام والتقدير لسيادتك وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حبيب الملايين"، وقال آخر:" ماشاء الله نموذج للأسرة المصرية اللي نفتخر بيها".

وتفاعل أخرون مع الهاشتاج، حيث كتبت راندا:" وراء كل عظيم امرأة والمرأة المصرية خير مثال علي الجدعنة و الصبر و القوة و دايما بتدفع الراجل لقدام"، كما نشر أخر صورا من اللقاء، قائلاً :"دايما داعمه للشباب وبتقوم بتكريمه فكل مناسبه بجد شكرا لحضرتك".





كما قال هانى عبر الهاشتاج:" شكرا سيدة مصر الأولى و ليس الشكر كافى على كل مجهودات سيادتك فى نصرة المرأة المصرية و تكمله كل ما يقوم به سيادة الرئيس" فيما علق أخر يدعى أيمن مجدى، عبر الهاشتاج:"هم دول أولاد الأصول في التربية في الأخلاق في التعامل مع بعض في الرقي والاحترام المتبادل نموذج محترم ومشرف نتعلم منه ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم لمصر احنا فخورين بيكم تحيا مصر".

وترى عزيزة من خلال الهاشتاج:" كفاءة هذا الرجل ما كانت لتصل به إلي هذه المكانة لولا وجود هذه الزوجة الأصيلة التي تحملت عنه عبء البيت والأولاد وجعلته يتفرغ لعمله.. شكرا لكي سيدتي لأنك كنتي سببا بعد الله أن تفوز مصر بهذا الرجل المحترم".