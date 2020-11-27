شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة نادرة تجمع السيدة انتصار السيسى ووالديها وأشقاءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الإعلامية إسعاد يونس فى حوارها مع السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس السيسى على قناة DMC صورا نادرة لعائلة السيدة انتصار السيسى.

وتضمنت مجموعة الصور التى عرضتها الإعلامية إسعاد يونس خلال حوارها مع السيدة انتصار السيسى صورة نادرة تجمع السيدة انتصار السيسى ووالدها ووالدتها وأشقاءها.



عائلة السيدة انتصار السيسى

وقالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شخصية الرئيس السيسى لم تتغير إطلاقا، مضيفة: "من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللى علمنى.. ووقف معايا وساعدنى بمنتهى طول البال والحنية.. هو إنسان حنين على أسرته كلها".

وأضافت حرم الرئيس السيسى: "الرئيس كان حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته وهذه أكثر صفة تصفه الناس بها.. حنيته على أهله".