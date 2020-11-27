شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشكر جنوده حول العالم.. ويؤكد: قمنا بعمل رائع فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته للجنود المتمركزين فى مواقع مختلفة فى أوروبا وأفريقيا واليابان وغيرها من الدول إنه فخور بهم وبعملهم الذي يقدره كثيرا قائلا: "أشكركم على مجهوداتكم العظيمة .. وأشعر بالفخر لأني كنت رئيسا لكم طوال الأربع سنوات الماضية".

وأشار ترامب إلى أنه سعيد للغاية بالنتائج التي وصفها بالمبهرة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، قائلا: "لقد قمتم بعمل جيد.. قمنا به جميعا ولكن أنتم أصحاب الفضل الحقيقي في القضاء علي سليماني والبغدادي"، وأضاف: "طوال 4 سنوات لم ندخل في حرب أبدا .. واستطعنا القضاء على داعش في سوريا والعراق".

وقالت فوكس نيوز إنه لأول مرة منذ أن أدى اليمين الدستورية كرئيس منذ ما يقرب من أربع سنوات ، لن يقضي الرئيس دونالد ترامب عيد الشكر في منتجع مار لاجو في ولاية فلوريداـ على الرغم من أنه كان من المقرر في البداية أن يسافر الرئيس لقضاء العطلة ، إلا أن ستيفاني جريشام ، المتحدثة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب ، غردت الأسبوع الماضي بأن عائلة ترامب اختاروا البقاء في البيت الأبيض بدلاً من ذلك.

في كل من عامي 2017 و 2018 ، بقي ترامب في مارالاجو خلال عطلة عيد الشكر ، ودعا القوات في القواعد الخارجية وزيارة محطة خفر السواحل المحلية. في عام 2019 كان هناك ثم سافر إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة مع القوات.