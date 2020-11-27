شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورا نادرة للسيدة انتصار السيسى بمرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الإعلامية إسعاد يونس فى حوارها مع السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس على قناة دى ام سى صورا نادرة لحرم الرئيس في سن صغيرة منها صورة لها مع أسرتها .

كانت الإعلامية إسعاد يونس ، قد استضافت حرم الرئيس السيسى فى حوار استثنائى، اليوم الخميس، أذيع على قنادة dmc .

السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس

السيدة انتصار السيسى





عائلة السيدة انتصار السيسى عائلة السيدة انتصار السيسى



حرم الرئيس حرم الرئيس