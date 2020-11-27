شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا بشكر ربنا عليه".. رسالة السيدة انتصار السيسى للرئيس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السيدة انتصار السيسى خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس رسالة لزوجها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة "أنا بشكر ربنا عليه".

وكشفت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وصية والدة السيد الرئيس لها، قائلة: "لم تنصحنى لوحدى بل نصحت كافة فتيات وصبيان العائلة كوننا نعيش في بيت واحد.. وكنا في بيت والده بمدينة نصر وكل البنات والصبيان جميعاً في بيت واحد.. وأنا دائماً أحب أقول إن والدته كانت أم مش علشان هي تعتبر خالتى لا لأنها كانت معانا كلنا كدة".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، أن والدة الرئيس السيسى جمعت أبناء العائلة وأوصتهم قائلة: "اللى ينجح البيت إن كل وحدة فيكم يكون ليها خصوصية وتبقى عارفة إيه الكلام اللى يقال والذى لا يقال.. وكل وحدة فيكم حرية شخصية تعتبر أنها في بيت لوحدها.. وكلكم أبنائي وحبايبى البنات زى الصبيان".

وكانت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، قد أعلنت استضافة سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى يترقبه ملايين المصريين، عبر شاشة DMC.

وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عائلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".

وتابعت الفنانة إسعاد يونس: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة إنتصار السيسى".



الإعلامية إسعاد يونس



السيدة انتصار السيسى فى حوار خاص لإسعاد يونس



حرم الرئيس السيسى تروى قصة زواجهما



حرم الرئيس السيسى فى أول حوار



حرم الرئيس السيسى فى حوار مع الإعلامية إسعاد يونس



حرم الرئيس السيسى



حرم الرئيس



حوار السيدة انتصار السيسى مع إسعاد يونس