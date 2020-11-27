أخبار × 24 ساعة.. تصنيع لقاحات كورونا محليا ضمن خطة الدولة لمواجهة الفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. الصحة: تصنيع لقاحات كورونا محليا ضمن خطة الدولة لمواجهة الفيروس الصحة: 89.5% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية الصحة: 18 دولة تطبق مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى الحكومة تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبى الأرصاد: أمطار القاهرة غدا خفيفة ولن تؤثر على مباراة الأهلى والزمالك جمال القاهرة الخديوية يعود من جديد.. توحيد واجهات المحال فى وسط البلد.. صور الزراعة تصدر 395 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية خلال أسبوع التضامن تواصل صرف الدعم النقدى لمستفيدى "تكافل وكرامة" لمن تخلفوا عن المواعيد وزير الزراعة يعلن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.8 مليون طن تعرف على استعدادات المترو للأمطار وتعليمات تشغيل الخطوط حال سوء الطقس ‎التأمينات تستعد لصرف معاشات ديسمبر الأسبوع المقبل وزير التموين: توفير السلع وطرح الدواجن المجمدة بـ 30 بدلا من 37 جنيهًا

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