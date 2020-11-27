إسعاد يونس تعرض صورًا تُنشر لأول مرة للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
عرضت الإعلامية إسعاد يونس، صورًا خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة على فضائية "دي إم سي".
وتضمنت الصور، الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تواجده في القوات المسلحة في فترة الشباب صحبة عدد من زملائه، وبينها صورة شيخه الذي علمه القرٱن، والتي كشفت فيها أيضًا عن جوانب شخصية أخرى في حياة الرئيس.
جاء ذلك خلال لقاء السيدة انتصار السيسي في لقاء خاص على قناة "دي إم سي"، مساء الخميس.
واستضافت شاشة "دي إم سي"، في الساعة التاسعة مساء الخميس، السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حلقة خاصة.
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