ضبط عاطل تحرش بطفلة فى الغربية.. والأهالي يقيدونه فى عمود إنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالغربية القبض على عاطل أثناء التحرش بطفلة فى الغربية.

تلقى قسم شرطة ثان طنطا بلاغا من حداد وعامل - مقيمان بدائرة القسم بضبطهما أحد الأشخاص، وتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة خشية من هروبه دون حدوث إصابات به، لقيامه بالتحرش بكريمة الأول طفلة – 6 سنوات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة وقررت إخلاء سبيل الأول والثانى، وحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.