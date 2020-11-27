مباحث التموين تضبط مالك مخبز لاستيلائه على أموال الدعم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من ضباط مباحث التموين مخبزا بلديا في محافظة الجيزة ثبت أن مالكه يستولي على أموال الدعم.

وتمكنت المأمورية من ضبط المشكو في حقه الذي تبين استيلاءه على 216 ألفا و724 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق.

التحريات توصلت إلى أن مالك المخبز يتلاعب ويخترق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدي المدعم، وبيعها بالسوق السوداء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.