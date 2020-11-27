شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يبحث مع رئيسة الإتحاد السويسري «أمن الشرق الأوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير وائل جاد، سفير مصر لدى الاتحاد السويسري بتقديم أوراق اعتماده إلى رئيسة الاتحاد السويسري، سيمونيتا سوماروجا، الثلاثاء، حيث نقل لها تحيات السيد رئيس الجمهورية، وتم تبادل الآراء حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن ودفعها نحو آفاق أوسع للتعاون في كافة المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للدولتيّن.

كما استعرض السفير وائل جاد ما تشهده الدولة من طفرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، معرباً عن تطلع الجانب المصري لتنمية الشراكة وروابط الصداقة بين البلديّن، وكذا توسيع نطاق الاستثمارات السويسرية خاصة في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً في مصر.

من ناحية أخرى، تم تناول الجوانب المختلفة لبرنامج التعاون بين مصر وسويسرا وأهم مجالات عمله، كما تطرقت رئيسة الاتحاد السويسري إلى الاستراتيجية السويسرية الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد الأولى من نوعها، وما تشتمله من أولويات تُركز على محاور الأمن والسلام، والهجرة، والتنمية المستدامة، والعلوم والشئون الاقتصادية والمالية، والرقمنة والتكنولوجيا الجديدة، وذلك بما يعكس أهمية المنطقة كأحد دوائر اهتمام الخارجية السويسرية.

سفير مصر الجديد لدى الاتحاد السويسري يقدم أوراق اعتماده ————