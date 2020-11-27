شكرا لقرائتكم خبر عن ختام أعمال القافلة الطبية بقرية القنان بأسوان بالكشف على 1795 مواطنًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختُتمت اليوم أعمال القافلة الطبية العلاجية المتنقلة التي نظمتها ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بأسوان، وذلك بقرية القنان بمقر مركز شباب القنان بالعمل لليوم الثاني على التوالي بجميع التخصصات والكشف والعلاج مجانًا، وتم توقيع الكشف الطبي لـ(١٧٩٥) مواطنًا.
وجرى صرف العلاج المناسب لكل حالة مجانًا، بالإضافة إلى عمل تحاليل الدم والطفيليات والفحوصات الطبية والأشعة السينية والموجات الصوتية والكشف المبكر والتثقيف الصحي للحالات التي تحتاج لذلك.
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