شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تستعرض استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي بمنتدى الأعمال الكندي العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت سفارة مصر في كندا بتنظيم مشاركة مصرية رفيعة المستوى في منتدى الأعمال الكندي العربي، يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري، حيث شاركت د. جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الذكاء الاصطناعي في جلسة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، استعرضت خلالها ما يشهده قطاع الاقتصاد الرقمي في مصر من نمو كبير وإسهام متزايد في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عرض استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، والتقدم الذي حققته في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وأولويات الحكومة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي تصريح للسفير أحمد أبوزيد بهذه المناسبة، أعرب عن سعادته بالمشاركة المصرية المتميزة في أعمال المنتدى هذا العام، ممثلةً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يشهد طفرة واضحة في مصر ويحمل في طياته فرصاً متنوعة وواعدة للتعاون بين مصر وكندا.

وأوضح السفير أبوزيد، أن كندا تحظى بوضعية خاصة على المستوى العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف مجالات التنمية، وتتميز مؤسساتها التعليمية والبحثية بالريادة عالمياً في هذه المجال، الأمر الذي عكس أهمية المشاركة المصرية في أعمال المنتدى، لا سيما في ظل الحضور الكبير للشركات الكندية والمستثمرين وممثلي المؤسسات التعليمية والحكومية المهتمة والمعنية بالتعاون مع الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى الأعمال الكندي العربي يتم تنظيمه كل عام من جانب مجلس الأعمال الكندي العربي، حيث شهدت نسخة هذا العام مشاركة رئيس وزراء كندا «جاستن ترودو» ووزراء الخارجية والتجارة الدولية ولفيف من كبار المسئولين الكنديين والعرب، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كندا والدول العربية.