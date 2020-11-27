شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام مساعد قنا تشارك في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، في افتتاح مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للمجلس القومي للمرأة بالمحافظة ومركز إعلام قنا وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي تتبناها الدولة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للإحصاء.

حضر الافتتاح الدكتورة هدى السعدي، منسق فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والمهندسة ايمان محمد، عضو المجلس القومي للمرأة، والشيخ احمد ابو الوفا، ممثل مديرية الأوقاف وحنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وسهير السيد ممثل مركز إعلام قنا .

وأكدت السكرتير المساعد خلال كلمتها على ضرورة مكافحة كافة مظاهر العنف ضد المرأة سواء كان عنفا ماديا أو معنويا.

وقالت هدى السعدي منسقة المجلس القومي للمرأة إن هذا المؤتمر يعد من اللقاءات العديدة التي شارك بها المجلس مضيفة ان المجلس لديه خطة توعية ينفذها من خلال الجمعيات الاهلية المتخصصة في الدفاع عن مشكلات وقضايا المرأة.

وشهد المؤتمر تقديم العديد من العروض الفنية والمسرحية عن أحد أشكال العنف ضد المرأة والتي شارك بها مجموعة من شباب y-peer وجمعية المرأة العصرية الخيرية بقنا.