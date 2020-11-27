شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في جيبوتي يلتقي بوزيري الاسكان والشباب والرياضة الجيبوتيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل السفير المصري في جيبوتي محمد مصطفى عرفي كل من وزيرة الإسكان والتعمير «أمينة حمد» ووزير الشباب والرياضة «حسن كامل»، وذلك في إطار العمل على تعزيز العلاقات المصرية الجيبوتية ومتابعة برامج التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الصلة.
وأشار السفير المصري في تصريحاته أن اللقاء بحث آفاق دعم جهود جيبوتي في مجال الارتقاء بالبنية التحتية للبلاد، فضلاً عن كيفية تعزيز التواصل الرياضي بين البلدين وسُبُل دعم مصر لقطاع الرياضة بجيبوتي.
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