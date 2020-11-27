شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لشئون الصحة: إذا كنت شخص سليم وسنك صغير تجنب الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه حتى الآن لا يوجد لقاح متاح فعليا لفيروس كورونا على مستوى العالم، وقال: "المؤشرات التي تم التوصل إليها تقول إن الفيروس آمن، ولكن قد يتم رصد آثار جانبية له فيما بعد، ولابد من استمرار الإجراءات الاحترازية لأنها هي الوحيدة التي تقي من الفيروس حاليا، وإذا كان هناك شخص سليم ولا يوجد لديه أمراض مزمنة ومتاح أن يحصل على اللقاح يجب ألا يحصل على التطعيم وسيكون هناك مخاطرة ويكون هنا للوقاية الأولوية".

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "لو أنت إنسان عندك 30 سنة ومعندكش أي مشاكل صحية وقولتلي أخد تطعيم ولا لا هقول لا طبعا، لأن في هناك فئات أولى بالحصول على هذا اللقاح، مثل الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن قبل أن ينتشر الوباء وأنا قلت إن هناك فرق بين العدوى والمرض، بمعنى أن الشخص الذي يحمل العدوى ليس بالضرورة أن يكون مريضا بالفيروس، فتجده لا يعاني من أي أعراض".

وأضاف: "لدينا الآن فكرة واضحة للتعامل مع حالات كورونا، وأصبح لدينا خبرة جيدة، لذلك لا ترى الآن حالة الهلع الذي شاهدناه خلال الفترات الأولى من ظهور الفيروس، ولابد أن يستشير الشخص الطبيب في حال ظهور أي أعراض، لأن بعض الحالات تتدهور بشكل سريع وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".