شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق إنتاج لقاح كورونا المصرى: البدء فى الاختبارات السريرية خلال شهرين من الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رحاب حجازى رئيس الفريق الطبي لإنتاج لقاح كوفيد 19، أن الفريق قام بدراسة الفيروس من أكثر من زاوية، حيث يتم النظر للقاح الذي يتم دراسته لمدى فاعليته في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن التحدي يبدأ بتجربة اللقاح على فأر أو حيوان أخر، ورصد مدى تأثيره على الفأر، وهو ما تم فعله في التجارب، حيث تم تجربته على 4 فصائل مختلفة من الحيوانات للتأكد من النتيجة وأنسب جرعة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "مدة تلك التجارب استغرقت 4 أشهر، والفيروس أثبت فاعليته عند استخدامه على الحيوانات، ونسب الأجسام المضادة كانت جيدة للغاية، وهذا النوع من اللقاحات يكون أكثر أمانا من حيث الآثار الجانبية له، ثم يتم التجهيز للتجارب السريرية".

وقالت: "ننتظر هيئة الدواء ان تمنحنا تأشيرة البدء في التجارب السريرية، وهم اشترطوا علينا إجراء بعض التجارب قبل تلك الخطوة، وخلال شهرين من الآن سيتم البدء في تجربة لقاح فيروس كورونا المصري سريريا، وتم الاستعانة بفريق متخصص في الأنسجة لدراسة الأنسجة المختلفة وتأثير اللقاح عليها، والفريق الطبي يضم 9 باحثين المتخصصين".