شكرا لقرائتكم خبر عن هل مجفف الأيدى يقتل فيروس كورونا × 30 ثانية؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مجففات الأيدي المتوفرة في المراحيض العامة ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد خلال30 ثانية، حيث نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنفوجراف أكدت من خلاله أهمية تنظيف اليدين وفركها بالكحول أو غسلها بالماء والصابون.

وقالت وزارة الصحة والسكان في الإنفوجراف الذي نشرته عبر تويتر :"إن مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا ولحماية نفسك من الفيروس يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون، وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماما بمناديل ورقية أو بمجففات الهواء الساخن".



وزارة الصحة عبر تويتر

من ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسبة المتعافين من فيروس كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية إلى 89.5% بعد تسجيل 102201 حالة شفاء.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى الأربعاء.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا، لافتة إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و 6585 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.