شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: الرئيس السيسى مهتم بأدق تفاصيل لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن اللقاح الحقيقي ضد فيروس كورونا هو وعي المواطنين، لأنه مهما تم إنتاج لقاحات، يبقى الوعي بأمور الوقاية هو من يقي الشخص من الإصابة لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بنسبة 100%، وهو يعمل فقط على رفع مناعة الشخص ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الي يذاع على قناة mbc مصر: " "رئيس الجمهورية بيتابع بكل دقة وحرص فيروس كورونا وكيفية مواجهته، وهو مهتم للغاية بكل ما يتعلق بإنتاج لقاح فيروس كورونا، وحتى التفاصيل الدقيقة لنوعيات اللقاحات وتأثيرها والدول المنتجة لها، وسمعنا كثيرا عن اللقاحات، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد لقاح متاح للاستخدام خلال الفترة الحالية، وحال إنتاج لقاح، سيتم توفيره تدريجيا لإتاحته لأكبر عدد ممكن من كان العالم حال إتاحته بشكل حقيقي".

وقال: "كل اللقاحات عندما يتم إنتاجها، يتم إنتاجها تحت رخصة مؤقتة، بمعنى أن المؤسسات الدوائية في العالم، تمنح الفرصة لاستخدام دواء أو لقاح بعد عدة تجارب عليه قبل اعتماده رسميا، لذلك نرى أنه بعد طرح دواء معين في الأسواق يتم سحبه بعد عدة سنوات بعد رصد آثار جانبية لتلك الأدوية لم تكن موجودة في النشرة الدوائية الملحقة بالدواء، ويتم التحذير منه".