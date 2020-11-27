شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس السيسى تكشف أبرز الروائيين والروايات المؤثرة فى حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الروايات التي تفضلها، مثل موسوعة مصر القديمة لسليم حسن، حيث تحكى تاريخ مصر وعظمة الحضارة المصرية وتحمل صورا جميلة، بجانب رواية الوتد لخيرى شلبي، حيث تمثل شخصية المرأة المصرية الريفية المتحملة للمسئولية والمواقف الصعبة التي مرت عليها، والستات كلها بتحب نفسها في هذه الشخصية، بجانب أشياء أخرى مثل الأيام لطه حسين، وكتب العقاد في عبقرية عمر وعبقرية خالد.. جميعها أشياء جميلة وتحمل استفادة كبيرة جدًا.

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، :"كنا نتحدث مع بعضنا البعض كطلبة، كانت قصص جميلة.. بجانب إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وكثيرون أثروا في حياتنا، ومازلنا نحبهم ونحب قصصهم، بالإضافة لكتب جديدة مثل بدون سابق إنذار للدكتورة آنيسة حسونة، حيث جسدت المرأة حينما تتعرض للصعاب والتحدى وتقف أمام الدنيا لسعادة أسرتها، لتؤكد قوتها".