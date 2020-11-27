شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي: الرئيس بيحب الخضار والأولاد بيحبوا الحلويات الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السيدة انتصار السيسى خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" بداية حياتها الزوجية وأكثر الأطعمة التى يحبها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "تزوجنا بعد أن انهيت الجامعة، والرئيس كان بيحب يعزم أى حد يجيلنا على الغدا أو العشا، والرئيس بيحب أكثر حاجة الخضار وكمان الأولاد هما تقليديين جدا وبياكلوا الخضار والرز والسلطة.. وعن الحلو أكدت أنها تصنع الكنافة والبسبوسة وأن الأولاد بيحبوا الحلويات الشرقية".

وأضافت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وصية والدة السيد الرئيس لها، قائلة: "لم تنصحنى لوحدى بل نصحت كافة فتيات وصبيان العائلة كوننا نعيش فى بيت واحد.. وكنا فى بيت والده بمدينة نصر، وكل البنات والصبيان جميعاً فى بيت واحد.. وأنا دائماً أحب أقول إن والدته كانت أم مش علشان هى تعتبر خالتى لا لأنها كانت معانا كلنا كدة".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، أن والدة الرئيس السيسى جمعت أبناء العائلة وأوصتهم قائلة: "اللى ينجح البيت إن كل وحدة فيكم يكون ليها خصوصية، وتبقى عارفة إيه الكلام اللى يقال والذى لا يقال.. وكل وحدة فيكم عندها حرية شخصية تعتبر أنها فى بيت لوحدها.. وكلكم أبنائى وحبايبى البنات زى الصبيان".











