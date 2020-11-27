شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: الرئيس كان يسعى لإسعاد الناس.. والحمد لله حقق المعادلة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أهم شىء بالنسبة للرئيس كان سعادة وفرحة الناس، مستطردة: "أهم حاجة يشوف سعادة الناس مما يقدمه من أعمال، وفعلًا الحمد لله استطاع تحقيق المعادلة الصعبة فى توفير الخدمات للناس وخاصة متوسطى الحال".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "لما كنا بنخرج كان يتحدث عن الإسكان، ويتمنى حدوث نقلة.. والأمر مش موضوع عمارة، لكنه كان يتمنى مجمع سكنى تسكن فيه كل الناس التى تحتاج لذلك والحمد لله تحقق حلمه.. هذه الأشياء طالما سمعتها منه من قبل".