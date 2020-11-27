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شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس السيسي: "لما بنقوله الناس فرحانة بالإنجازات يقول لسة معملتش حاجة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بشكر ربنا عليه وإن شغله الشاغل بلده، يحبها جدًا ويحب ناسها، ويسعد جدًا حينما تكون الأمور ماشية كويس فى كل حاجة، ولما بنقوله الناس فرحانة بالإنجازات يقول لسه معملتش حاجة".
وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "أتمنى ربنا يوفقه ويعمل كل اللى يتمناه.. ربنا يوفقه ويحقق كل أمنياته لبلدنا وشبابنا وشباتنا وكل سنة وكلنا طيبين".
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