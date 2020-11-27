شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: الرئيس عارف الست المصرية بتتعب وأمنيتها تشوف أسرتها سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن علاقة الرئيس السيسى بأبنائه، قائلة: "كان بيحب ويدلع البنات جدا، وبيقول البنت لازم تاخد حنية لأنها بعد كده هي اللى هتفتح البيت وهتدى العطاء والحنية"، متابعا: "من ضمن الأشياء التي أثرت على الرئيس في الحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة أنه يرى الست المصرية بتتعب وتشقى، وأمنية حياتها تشوف ولادها سعداء.. ولا تفكر في نفسها بل في إن الأسرة تكون سعيدة".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": أنه فيما يخص المذاكرة للأبناء فكان الوقت متقسم بينها وبين الرئيس السيسى في المنزل، متابعة: "كنا في البيت مقسمين الأدوار، لأن أعمارهم في المدرسة قريبة من بعض، وكنا مقسمين مين يذاكر لهم المادة دي والمادة التانية، بس هو كان بيشجع موضوع المذاكرة وبيجيب الكتب يسألهم، وكان حابب يجيب شيخ يحفظهم القرآن، وده حصل فعلا والشيخ كان بيجي يحفظهم".

وردت السيدة انتصار السيسى عن موقف الرئيس السيسى من زواج الابنة آية، قائلة: "المتوقع من كل الناس إنه من كتر حبه لـ آية كان بيقول أنا فرحان إن أنا هخليها تعيش حياة وتعمل بيت وأسرة وتجيب أولاد والأولاد دول يملوا علينا الدنيا، ولسه الناس بتعيط وتزعل وإن شاء الله إحنا مختارين صح وهنسيبها على ربنا ونفرح بالأيام الجاية بأولادهم وماكنش زعلان خالص".

واسترسلت قائلة: "أول حفيدة كانت ملك وأنا كنت فرحانة وشغوفة جدا إن أشوفها وبعدين اكتشفت وأنا بشوفها لأول مرة إنى بقولهم أنا شفتها قبل كده.. فين مش عارفة.. وهما كلهم كانوا مستغربين جدا من الكلمة دي، إحساس غريب يمكن ما اتكررش بعد كده مع حد تانى، إنما إحساس الواحد بالحفيد كان قوى جدا ويمكن كانت شبه آية شوية لما اتولدت".