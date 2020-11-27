شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: 30 يونيو أسعد يوم فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت السيدة انتصار السيسى، عن ذكرياتها مع ثورة 30 يونيو، قائلة: "كنت بين حاجتين الفرحة لمصر والخوف على أسرتى، فهو كان يوم صعب وفى مشاعر متلغبطة".

وتابعت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": قائلة: "يوم 30 يونيو أسعد يوم فى حياتى.. وهو يوم أُسعد فيه الشعب المصرى كله".

وكانت قد أشادت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدولى المصرى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى.

وقالت حرم الرئيس السيسى: محمد صلاح قصة كفاح، وما وصل له لم يأت فى يوم وليلة، وأكيد أنه مر بأيام وخطوات صعبة"، موضحة أن صلاح نموذج يحتذى به قائلة: "محمد صلاح فخر للجميع، وعلى الجميع التعلم منه، وأن يروا إلى كيف وصل لذلك وأن النجاح ليس سريعاً، وأن يتعلموا منه الكثير".