شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس السيسى: عشنا فى أحياء شعبية حيث الأصول والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أسرة الرئيس كانت تقيم فى حى الجمالية، موضحة: "كنا فى شارع الجيش.. كان من الأحياء الشعبية حيث الأصول والمحبة والجيرة.. والجيران كان لها وضع خاص بالنسبة لكل الدنيا، ولو فيه مناسبة سعيدة كلهم بيتكاتفوا ويقفوا مع بعضهم وكذلك فى المناسبات غير السعيدة".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، أن "هذه الأمور ضمن الأشياء التى أثرت على الرئيس في الحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة، حيث رأى أن الست المصرية بتتعب وتشقى، وأمنية حياتها تشوف ولادها سعداء.. وأنها لا تفكر فى نفسها بل فى إن الأسرة تكون سعيدة".