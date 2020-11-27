شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: الرئيس يجمع بين صفات طيبة كثيرة وتعلق بوالدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، إن الرئيس السيسى يجمع بين صفات طيبة كثيرة جدًا، وممكن دموعه تنزل في أي موقف.. وإزاى هو بالشخصية دى والحنية دى؟.. ورأينا تأثره في موقف الفتاة الفتاة الإيزيدية، وكذلك تأثره بوفاة والدته.

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، كان متعلقًا بوالدته ويحبها جدًا وهي كذلك بسبب عدم تواجده بسبب ظروف شغله.. وحنيتها عليه كانت بزيادة.. وخد الحاجات الجميلة منها.

وكانت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، قد أعلنت استضافة سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى يترقبه ملايين المصريين، عبر شاشة DMC.

وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عائلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".

وتابعت الفنانة إسعاد يونس: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة إنتصار السيسى".