شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تكشف عن وصية والدة الرئيس للعائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وصية والدة السيد الرئيس لها، قائلة: "لم تنصحنى لوحدى بل نصحت كافة فتيات وصبيان العائلة كوننا نعيش في بيت واحد.. وكنا في بيت والده بمدينة نصر وكل البنات والصبيان جميعاً في بيت واحد.. وأنا دائماً أحب أقول إن والدته كانت أم مش علشان هي تعتبر خالتى لا لأنها كانت معانا كلنا كدة".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، أن والدة الرئيس السيسى جمعت أبناء العائلة وأوصتهم قائلة: "اللى ينجح البيت إن كل وحدة فيكم يكون ليها خصوصية وتبقى عارفة إيه الكلام اللى يقال والذى لا يقال.. وكل وحدة فيكم حرية شخصية تعتبر أنها في بيت لوحدها.. وكلكم أبنائي وحبايبى البنات زى الصبيان".

وكانت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، قد أعلنت استضافة سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى يترقبه ملايين المصريين، عبر شاشة DMC.

وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عائلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".

وتابعت الفنانة إسعاد يونس: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة إنتصار السيسى".