شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس: «السيسي كان حريصًا على تحفيظ القرآن لأبنائنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس كان حريصا على تحفيظ القرآن لأبنائه، مضيفة: «كان حابب يجيب شيخ لتحفيظ أبنائنا القرآن».

وقالت انتصار السيسي في حوار مع إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة دي إم سي: «الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بيدلع بنات البيت كله، وكان يقول البنت لازم تاخد حنية لأنها ستفتح بيت وتعطي الحنية لكل المتواجدين في المنزل».