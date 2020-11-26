شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بالمركز القومي يكشف عن شكل فيروس كورونا الحقيقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مختار جمعة، باحث مساعد بالمركز القومي للبحوث، إن فيروس كورونا المستجد «مخيف» فهو ليس له لون كما يروج له في صورة منتشرة على الإنترنت.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيروس كورونا يظهر باللون الأسود عند مشاهدة عبر المجهر.
وأشار الدكتور مختار جمعة إلى أن فيروس يرعب العالم كله، موضحا أن الآثار المرتبطة بفيروس كورونا مخيفة، موضحا أن يعمل على كشف التأثير الذي يحدثه على جسم الإنسان.
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