شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة المسؤول الإعلامي لوزارة الدولة للإعلام بسبب خلافه الدائم مع زملائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى المكتب الإعلامي بوزارة الدولة للإعلام جملة وتفصيلاً ما ذكره المسؤول الاعلامي أحمد قطب في أسباب استقالته من وزارة الدولة للإعلام. وأكدت الوزارة أنها قطعت الصلة به لأنه كان دائم الخلاف مع زملائه بالوزارة، ولم يكن متعاونًا معهم في أي من الأحداث التي قامت بها الوزارة، وطُلب منه تقديم استقالته مساء أمس الأربعاء. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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