شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقاء قرينته.. صور تنشر لأول مرة من حياة الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بثت قناة DMC، صور نادرة لأول مرة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء قرينته السيدة انتصار مع الفنانة إسعاد يونس. الصور شملت رحلاته الخارجية، وبعض صور من مرحلة الشباب الخاصة بالسيسي. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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