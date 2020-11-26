شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومحافظ القليوبية في زيارة لمتحف محمد علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، متحف محمد على بشبرا.

بدأت الجولة بزيارة كشك الجبلاية والتي انتهت من ترميمه بالكامل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة تتخطي 84 ألف متر مربع.

كما تم تفقد سرايا الفسقية والتي تم الانتهاء من ٧٦ ٪من أعمال ترميمها والتي اشتملت على تدعيم وتثبيت أساسات المبنى وأعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي للأعمدة الرخامية والأسقف الجصية المزخرفة للأروقة والحجرات، وأعمال الترميم للسقف الجمالوني ومعالجة الألواح الخشبية الداخلية للأسقف، وأعمال الترميم الدقيق وإعادة الألوان الأصلية للرسومات التي تزين الجدران والأسقف، هذا بالإضافة إلى ترميم الأرضيات والبحيرة والفسقية التي تتوسطها تمهيدا لإعادة تشغيلها مره أخرى.

رافق الوفد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة الهندسية.