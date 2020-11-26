شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: أحب أذان الحصري.. وأغاني أم كلثوم كلها عظيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفتالسيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المصري دائما حياته صعبة ومسئول في الحياة، فالأعمال الدرامية تساعد على التخفيف من هذا العبء، قائلة: «إحنا حافظين مسرحيات فؤاد المهندس وأغاني أم كلثوم وفايزة أحمد وعبدالحليم حافظ».

وأكملت حديثها مع إسعاد يونس، على شاشة DMC: «أغاني أم كلثوم كلها عظيمة.. وأفتكر عند بدء حفلة أم كلثوم الساعة 5 مساء كنا بنتجمع انا وإخواتي لسماع الأغنية، كل الذكريات جميلة.. كذلك قراءة القرآن في الإذاعة، وأفضل سماع الطبلاوي والحصري والكثير والكثير والعالم العربي كله بيسمعه، وأحب أذان الحصري».

وأعربت عن سعادتها بحصول المرأة المصرية على 8 حقائب وزارية، معربة عن فخرها بحصول المرأة المصرية على ٩٠ مقعدا في البرلمان، مؤكدة أن هناك تغييرا حقيقيا.