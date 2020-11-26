شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 35% من المصروفات الدراسية لأسر الشهداء وضحايا الإرهاب بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، خصم ٣٥ ٪ من المصروفات الدراسية للبرامج المهنية بكليات الجامعة لأسر الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والارهابية. وأعلن أنه ستقدم كافة الخدمات من خلال مكتب خدمة أسر الشهداء الذي تم افتتاحه خصيصًا لخدم أسر الشهداء تقديرًا من الجامعة للتضحيات التي قادمها شهداء مصر الأبرار وتكريمًا لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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