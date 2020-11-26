قرينة الرئيس عن الشباب المصري: "بقى يعمل كل حاجة دلوقتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها قامت بشراء منتجات كتيرة من معرض "تراثنا"، متابعة: "كنت فرحانة بيهم".

وتابعت خلال لقاء خاص على قناة دي إم سي، مساء الخميس،: "اشتريت حاجات كتير من المعرض لأني كنت سعيدة جدًا بيهم، كل الصعوبات اللي كانت تواجههم مبقتش موجودة، ودا بيديهم دفعة كبيرة جدًا نروح المعرض ونشوف وتعجبنا المنتجات بتاعتهم، ومن كتر الإقبال المعرض بقى يتعمل كل فترة لأن الناس كانت مقبلة إقبال غير طبيعي".

وأوضحت: "بحب المفارش والمقتنيات بتاعة رمضان ليها طقوسها، الواحد يجيب حاجات تناسب المناسبة السعيدة دي، الرسومات والأطباق المميزة، الحاجات اللي بتبقى معانا طول شهر رمضان".

وأَضافت قرينة الرئيس: "شبابنا بقى يعمل كل حاجة دلوقتي، وأنا حابة أشجعهم علشان يبقى عندهم حماس يبتكروا أكتر، وده بيبقى باين في مؤتمر الشباب العالمي، ألتقي بيهم وأشوف إيه متطلباتهم".