انتصار السيسي تتحدث عن الحفيدة "ملك".. وأكثر ما يُسعد الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أكثر الأسباب التي تسعد الرئيس السيسي هو حدوث إنجاز يُسعد الناس.

وتابعت خلال لقاء خاص على قناة دي إم سي، مساء الخميس، متحدثة عن زواج ابنتهما: "كل الناس كانت بتقول من كتر ما بيحبها إنه هيبقى حزين في اليوم ده، بالعكس كان فرحان إنه بيقول هي هتعمل بيت وتعمل أسرة وتكون حياة، ليه الناس بتعيط في الأيام دي، كان فرحان".

وأوضحت:"ملك أول حفيدة لينا، وأنا كنت فرحانة جدًا وشغوفة إني اشوفها، واكتشفت وأنا بشوفها لأول مرة وقولتلهم شوفتها قبل كده، فين مش عارفة، إحساس غريب متكررش مع حد تاني، كانت يمكن شبه آية، شوية لما اتولدت، الأحفاد دول أحلى حاجة في الدنيا".

وأردفت: "الرئيس السيسي بيكون عنده أعباء كتير، لكن مجرد ما يدخل البيت، بيبقى سعيد جدًا، وهو بيحب البنات".

وتابعت: "كان حاطط هدف قدامه في السفر، لأن السفر كان نقلة في الناحية العلمية، وسافرنا إنجلترا والسعودية وأمريكا، المراحل دي كانت جميلة جدًا، السفريات دي ناجحة، هو حقق فيها نجاحات كويسة جدًا في الدراسة، هو مجتهد جدًا وهو بيذاكر ليه طريقة معينة".

وأوضحت: "أكتر وقت يفرحه ويحبه هو لما يبقى فيه إنجاز يسعد الناس، مفيش حاجة بتفرحه في الدنيا غير لما يشوف الناس مبسوطة".