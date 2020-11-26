انتصار السيسي عن الرئيس: "اتجوزنا يوم الخميس.. الأحد كان في الشغل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها ارتبطت بالرئيس السيسي، وقت دراستها في الثانوية العامة.

وتابعت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، مساء الخميس، خلال حديثها عن العلاقة بينها وبين الرئيس السيسي: "كلمني وقالي أنا هاجي الصبح أسلم عليكي قبل ما أروح الكلية، مردتش، وقولت لخالتي هوا منين واثق إنه هييجي، طلب مني استنى وكنت مترددة بس لقيت نفسي قعدت، راح الكلية وحسيت بإحساس تاني خالص، ارتياح وشخص مختلف، مش عايزة أسرد كلمات تكون منطبقة على ناس كتير".

وعن طبيعة شخصية الرئيس السيسي قالت السيدة انتصار: "طبيعة شخصيته هي هي، ما اتغيرتش من أول ما اتجوزنا، مكنتش بعرف أعمل أكل وهو علمني، وبقى يقف معايا ويساعدني، بمنتهى طول البال والحنية"، مضيفة: "هو حنين جدًا جدًا على أسرته كلها، أسرتنا الكبيرة والدته واخواته، أكتر صفة بيتوصف بيها حنيته على أهله".

وأوضحت: "كلنا كنا في بيت واحد، والدته كانت معانا كلنا، جمعتنا وقالت لنا إيه اللي ينجح البيت ده، كل واحدة تقول إيه متقولش إيه، كل واحدة تعتبر إنها في بيت لوحدها، كلكم حبايبي، والولاد زي البنات، كانت تقول لو الولاد طلعوا على إن طبيعة كل بيت زي التاني هيبقى فيه توزان، هيحبوا بعض ويعرفوا إيه الصح والغلط والحلال والحرام".

وتابعت: "مكنش فيه شهر عسل، وبعد ارتباطنا دخلت كلية تجارة عين شمس وهو كان اتخرج، قعدنا فترة مخطوبين، بس مكنش فيه وقت لشهر العسل"، مضيفة: "اتجوزنا يوم الخميس، يوم الأحد كان في الشغل".