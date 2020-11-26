شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم فنانى الأراجوز فى الملتقى الثانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دعم ورعاية التراث، واحتفالاً بيوم الأراجوز المصري الذي يوافق 28 نوفمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار اليونسكو بوضعه على قائمة الصون العاجل، تحتفل وزارة الثقافة برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بالأراجوز من خلال ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الثاني من 27 وحتى 30 نوفمبر الجاري، يقيم الملتقى المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة أ.د هشام عزمي، وبمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للمسرح، والهيئة العامة للكتاب، والعديد من الفرق مثل فرقة الكوشة، والأراجوز المصري، وعرائس القفاز والمسرح الأسود.

وصرح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل أن احتفال وزارة الثقافة بالأراجوز المصري والعرائس التقليدية للعام الثاني على التوالي سيكون في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وعلى قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب، وذلك بعد إدارج اليونيسكو له على قائمة الصون العاجل في 28 نوفمبر عام 2018؛ لتحافظ على هذا الفن الشعبي المهم الذي ظل يسعد الأطفال لسنوات في مصر.

وٱضاف ناصف أن اهتمام الوزارة بالأراجوز لصونه من الاندثار، وذلك من خلال تخريج دفعة أولى جديدة من اللاعبين الذين يتم تدريبهم على فن الأراجوز لنقله للأجيال الجديدة من أجل الحفاظ عليه، وكذلك إنتاج نمر جديدة له بلغت 16 نمرة موجودة على قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب، وطباعة كتابين جديدين أحدهما عن تاريخ الأراجوز للدكتور سيد على إسماعيل، والآخر كتاب «حكايات أراجوزية» لنمر جديدة من تأليف أحمد جابر وأحمد زيدان ومحمد زناتي وسيد لطفي ومحمد ناصف.

وٱكد رئيس المركز أن الدكتورة إيناس عبدالدايم سوف تكرم خلال الاحتفال مجموعة من الفنانين المبدعين وهم..المخرج الكبير محمد فاضل والفنان حسن عبدالغني واسم الفنان بهائي المرغني والأستاذة فاطمة فرحات والفنان ناصر عبدالتواب، وتكرم أيضًا الفرق المشاركة وخريجي ورشة الأراجوز.