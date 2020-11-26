شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تكشف عن وصية والدته لها قبل الزواج: «هذه العوامل تنجح أي بيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول لقاء تليفزيوني لها على شاشة dmc تفاصيل كثيرة عن حياتها الشخصية مع السيد الرئيس. وكشفت عن نصيحة والدة الرئيس السيسي لها قبل الزواج، قائلة: «كانت نصيحتها إيه هو اللي بينجح البيت، أن كل واحدة ليه خصوصية، وعارفة كويسة ايه الكلام اللي تقوله والكلام اللي مش تقوله، كل واحدة تتعامل كإنها في بيت منفرد، والكل يعرف إنه الأولاد زي البنات». الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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