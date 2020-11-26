شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أول لقاء جمعها بزوجها.

وقال قرينة السيسي، في أول حديث تليفزيوني لها، على شاشة dmc، مع الفنانة إسعاد يونس: «ارتباطنا منذ أن كان الرئيس في الكلية فنحن أقارب من ناحية الوالدة، وأنا كنت في المرحلة الثانوية، وكان هو معروف أنه شخص له طبيعة خاصة، شديد، له رأي مميز، إنسان جد، بجانب شخصيتي الهادئة، أصغر سيدة في العائلة وطلب منها انه عايز يرتبط به».

وقالت: «بداية الارتباط كان به قدر كبير من الجدية، حينها قال لقربيته أنا شايف فيها كل المواصفات اللي أنا عايزها»، وتابعت: «في أول أحاديثنا كان يحدثني عن الدراسة قائلاً هي دي اللي هتقف جانباً».