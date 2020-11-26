شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي: 60% من المصريين لديهم وقف خيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن 60% من المصريين منذ 100 عامًا كان لديهم وقف خيري، وهذا يعني أن ثقافة الوقف الخيري كانت سائدة بصورة كبيرة بين الشعب المصري.

وتابع «الفقي»، خلال حواره ببرنامج «أما بعد»، الذي يقدمه الشيخ أحمد صبري، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن أكثر شعب له وقف خيري على مستوى الشعوب سواء في مصر أو خارج مصر هم الشعب المصري، موضحًا أن المصريين لديهم وقف خيري في المدينة بجواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الوقف متمثل في التكية المصري التي كانت تنفق على الحجيج المصريين الفقراء اذين يذهبون إلى الحج، وهناك وقف للمصرين في جدة ومكة، وألبانيا، وتركيا.

وأشار إلى أن الأمير مصطفى بن عبدالمنان منذ 620 عامًا أوقف أرضا مقسمة على ثلاثة محافظات ما بين الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وقفًا مساحته تصل لـ420 ألف فدان، وهذا يُعد أكبر وقف في مصر.

