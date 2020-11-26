شكرا لقرائتكم خبر عن «أعمدته مستوردة من إيطاليا».. داعية يكشف قصة بناء مسجد «الخازندارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن السيدة خديجة بنت محمد راغب أغا، في عشرينات القرن الماضي قامت ببناء مسجد الخازندارة في شبرا، الذي كان على أحد طراز في هذا العصر، وأطلق عليها «أم المصريين».

وتابع «الفقي»، خلال حواره ببرنامج «أما بعد»، الذي يقدمه الشيخ أحمد صبري، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن أعمدة هذا المسجد جاءت من إيطاليا، فلم تبخل على المسجد بأي شيء على الإطلاق.

وأضاف: «تخيلوا كم أنفقت على هذا المسجد، أنفقت كم كبير من الأموال لأنها عاشت مع أخلاق النبي محمد، لكننا الآن نقرأ كلام النبي فقط».