شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنتي مراجعة تراخيص البناء والاشتراطات البنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماع لجنتي الاشتراطات البنائية ومراجعة تراخيص البناء.

وقد عقد الإجتماع بحضور الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب المحافظ، واللواء أحمد الشمندي، نائب مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية، المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنتين .

وأوضح محافظ سوهاج، أن الاجتماع تناول مناقشة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة من مجلس الوزراء خلال المرحلة الإنتقالية، وهي المرحلة التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، لافتا إلى دراسة تلك الضوابط والإشتراطات وإبداء المقترحات الخاصة بها بما يتناسب مع الأوضاع في سوهاج، تمهيدا للعرض على السيد وزير التنمية المحلية .

وقال المحافظ، أن الإجتماع تطرق إلى إعداد بيان لحصر عدد التراخيص التي تم فحصها وسبق تسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدا للعرض على السيد وزير التنمية المحلية، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من فحص عدد 359 ملف ترخيص بناء، وبيان المطابق منها والغير مطابق، ونوع المخالفة وما يمكن تعديله من مخالفات في التراخيص غير المطابقة .