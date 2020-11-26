شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 13 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9902 طن تشمل 1203 طن يوريا و 1747 طن ملح و3222 طن فوسفات و2750 طن رمل و500 طن سماد سائل و480 طن نترات امونيوم .

كما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 16668 طن تضم 70 طن قمح و6272 طن ذرة و700 طن خردة و9626 طن حديد، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 928 حاوية مكافئة تضم خضراوات ( بطاطا وطماطم وفاصوليا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( أرز وسمسم وحبة البركة وحبهان وريحان وبصل وبرسيم وفول سوداني ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والامارات والاردن وسوريا وهولندا وانجلترا وألمانيا ومالطا و سيريلانكا وامريكا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 390 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة، وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 116039 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20492 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 3401 شاحنة منها 630 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34877 من البضائع العامة.