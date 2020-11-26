شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وتنشر معداتها بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيء، التى تشهدها أغلب المحافظات، حيث نشرت أجهزة المحافظة عدد كبير من معدات شفط مياه الأمطار بالأماكن التى تتجمع بها المياه خاصة الواقعة على المحاور المرورية، حرصا على عدم تعطيل المرور.

وفى السياق أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الامطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقى والعجوزة وبولاق الدكرور ، فيما أجرى نائب المحافظ إبراهيم الشهابى، جولة بالمراكز والمدن لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميدانى ومتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

كما قاد المحافظ اعمال شفط مياه الامطار بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى مشددا على نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق اعلى معدلات الانجاز فى لعمل فى ظل تعرض المحافظة لموجه من سقوط الامطار بعددا من القطاعات.