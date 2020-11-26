شكرا لقرائتكم خبر عن جمال القاهرة الخديوية يعود من جديد.. توحيد واجهات المحال فى وسط البلد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، تنفيذ مشروع توحيد واجهات المحال والعقارات، لإظهار جمال عقارات القاهرة الخديوية، وإعادة الطراز المعمارى الفريد لها مرة أخرى خاصة بعد تعديلات المحال للواجهات وإنشاء بروز بالشارع.

وبدأت أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى، توحيد واجهات المحال التجارية والمطاعم بمنطقة القاهرة الخديوية بوسط البلد، لتستعيد المنطقة التراثية رونقها الحضارى، على غرار ما تم تنفيذه بميدان التحرير.

وانتهت أجهزة المحافظة، بالتعاون مع الشركات المالكة للعقارات التراثية بوسط البلد، وأصحاب المحال، وجهاز التنسيق الحضارى، تطوير عدد من العقارات بشارع طلعت حرب وغيرها مع توحيد واجهات المحال.

وتسعى محافظة القاهرة، لتوحيد كافة واجهات المحال، وإزالة البروز واللافتات لكافة المحال على غرار ما تم فى ميدان التحرير للتناسب التعديلات مع الطراز المعمارى بالقاهرة الخديوية، حيث يتم تعديل كافة الوجهات وإعادتها لما كانت عليها قديما لتظهر العمارات التراثية فى شكلها التراثى.

وخاطبت محافظة القاهرة، المحال التجارية بوسط البلد لإزالة البروز واللافتات وتعديلها وفقا لتوجيهات جهاز التنسيق الحضارى، وذلك من خلال تسليم المحال الشكل الذى سيتم التنفيذ عليه، بالإضافة إلى إمكانية تحمل الشركات المالكة للتكلفة وتحصيلها من اصحاب المحال فيما بعد.

وتضم منطقة القاهرة الخديوية "وسط البلد" 500 عقار يشكلون تحف فنية بقلب العاصمة حرص الخديوى على بنائها على أفضل طراز معمارى لتضاهى العاصمة فى جمالها كل العواصم الأوربية.