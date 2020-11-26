شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حرب إثيوبيا.. وفد إسرائيلي رسمي يتوجه لأديس أبابا لتسهيل هجرة يهود الفلاشا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه وفد إسرائيلي رسمي، مساء السبت المقبل، برئاسة وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا، وهي أول وزيرة إسرائيلية من أصول إثيوبية إضافة إلى أعضاء الوكالة اليهودية إلى إثيوبيا لدفع هجرة يهود الفلاشا مورا الذين ينتظرون الهجرة في أديس أبابا وغوندار، وذلك لمتابعة الاستعدادات عن كثب للهجرة وتسريع وصولهم خاصة في ظل أزمة كورونا.

وقال موقع قناة i24 الإسرائيلية، ومقرها تل أبيب، في تقرير له الخميس إن 2000 مهاجر ينتظرون عقود الهجرة إلى إسرائيل ويتوقع إتمام هجرتهم حتى نهاية شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن هذا التحرك يأتي تزامنا مع توجيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم الخميس، الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيجراي في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية المطالبة بالانفصال عن اثيوبيا، وذلك في ختام مهلة 72 ساعة كان حددها لها.

وأضاف، إن رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد يواجه ضغوطا متزايدة من الأمم المتحدة وعدة دول أخرى القلقة من التداعيات على المدنيين ومن احتمال «وقوع جرائم حرب» في ميكيلي وكذلك من مخاطر تطور النزاع إلى مواجهات بين مختلف مجموعات هذا البلد المتنوع.